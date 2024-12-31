CIA ajanı Michael Rubinin günlerdir yolunu yaptığı YPG - İsrail flörtü ivmelendi. İsrail devlet televizyonu KAN, terör örgütü PKK/YPGnin, ABDnin Suriyeden çekilme olasılığı nedeniyle İsrailden yardım talep ettiğini bildirdi. Haberde görüşlerine yer verilen PKK/YPGli bir teröristin Türkleri durdurun, siyasi olarak bizi destekleyin diyerek yalvarması dikkat çekti. Son zamanlarda Kandildeki elebaşlarının da İsraille ilişkin kurabiliriz, İsrail sistem adına saldırıyor... Biz alternatif olacağız minvalinde mesajlar vermesi sahnelenen kirli oyunu açık etti.