ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID lağvedildi. Trumpın fişini çektiği Elon Muskın Suç örgütü dediği yapı CIAin kara kutusu olarak anılıyor. Yürüttüğü faaliyetlerle toplumsal fay hatlarına dokunuyor, iç karışıklıkları körüklüyor. USAID, Chrest Vakfı üzerinden Türkiyedeki 5. kol aparatlarını da yıllarca besledi. Böylelikle Fondaş Medya kavramı literatüre girdi. Öte yandan Demokrasiyi yüceltme kisvesiyle LGBT finanse edildi, Türkiyede LGBT medyası kurulması hedeflendi. USAIDin kapatılmasıyla hem tetikçilerin para musluğu hem de lubunyaların sapkınlık kaynağı kesildi.