Piyasadaki dengeyi stokçuluk yaparak bozmaya çalışan fırsatçılar bu kez Mersinde yakalandı. Mersinde, dün Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemine HKS bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi. İki depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu. Çiftçide 1,5 lira olan limonun tezgahta 20 lira olduğunu belirten Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, 2018 yılında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakın gündeme getirdiği Hal Yasasındaki çalışmaları köşesine taşıdı. Altınok, Yıllardır soruyorum, bu işten vaz mı geçildi? Öyleyse gerekçeleri neler? Eski bakanlar bir türlü cevap vermediler. ifadelerini kullandı.