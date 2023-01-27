Aday belirsizliğinin hakim olduğunu 6lı masada tansiyon oldukça yüksek. Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı Kendi adayımızla seçime gireriz resti çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacının sözleri ittifakı karıştırırken Paçacı apar topar görevden el çektirildi. Tüm bu yaşananlara ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıraydan bomba bir çıkış geldi. CHPnin fonladığı Halk TVde açıklamalarda bulunan Çıray, 6lı masaya gözdağı verip yeni krizlerin çıkabileceğini vurgulayarak Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez dedi.