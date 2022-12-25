Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde Saraçhane tiyatrosunun yol açtığı gerilim giderek büyürken 6lı masanın gölge ortağı HDPden ortak aday çıkışı geldi. HDPnin bu çağrısına İYİ Parti yeşil ışık yaktı. Bilindiği üzere İYİ Parti, kendi çıkarları doğrultusunda HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız algısıyla hareket ediyor. Tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi... Meral Akşenerin Ekrem İmamoğlunu parlattığı bu denklemde Mansur Yavaşa karşı katı tutum sergileyen HDPnin İmamoğluna hayır demeyeceği öngörülüyor. İmamoğlu kartını açan Akşenerin İYİ Partisinin Kılıçdaroğlunun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.