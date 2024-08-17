Trendyol Süper Ligin 2. haftasında Konyaspora konuk olan Galatasaray, zorlu deplasmandan iki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmazın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar 41de Kerem ile 1-0 öne geçti. 45te Oğulcan skoru eşitledi. 59da Barış Alper yeniden üstünlüğü sağladı. Mauro Icardinin golü VARa takıldı. Cimbom, bu karara Anlayamadığımız bir nedenden dolayı golümüz iptal edildi paylaşımında bulundu. Karşılaşmanın geri kalanında skor değişmedi ve Aslan de 2 yaparak puanını 6ya çıkardı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...