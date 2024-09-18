Trendyol Süper Ligin 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde ağırladığı Gaziantep FKyı 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar karşılaşmada Barış Alper Yılmazın kendi rekorunu kırdığı golle 1-0 öne geçti. Arından Yunus Akgün 598 gün sonra fileleri havalandırmayı başararak farkı ikiye çıkardı.İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devede ise Yunus bu kez asist yapan isimdi ve Michy Batshuayinin fileleri havalandırmasını sağladı. Konuk takım adına ise Furkan Soyalp uzaktan attığı nefis golle takımı adına tek sayıyı kaydetti. Aslan bu sonuçla derbi öncesi hem 5te 5 yaptı hem de derbiye daha moralli çıkabileceği bir motivasyonu da sağladı. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçında yaşananlar...