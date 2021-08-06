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7/24 Dinle Takvim CİMER'e yangınla mücadeleye ilişkin duygulandıran destek mesajları! Milletin devletine güveni tam / 06.08.21
Takvim

CİMER'e yangınla mücadeleye ilişkin duygulandıran destek mesajları! Milletin devletine güveni tam / 06.08.21

Takvim

Anatalya ve Muğla başta olmak üzere bazı bölgelerde devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin birçok kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) destek mesajları gönderdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CİMER'e gönderilen destek mesajlarından bazılarını paylaştı. Vatandaşların mesajlarda devlete olan güven duygusu öne çıkarken, algı operasyonları da çürümüş oldu.
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