Ankarada şu sıralar gündem BRICS... Dışişleri Bakanı Hakan Fidanın Çin ve Rusyadaki temasları ve Rus lider Putinin Türkiyenin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz sözleriyle eş güdümlü olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dikkat çeken bir kabul gerçekleşti. Başkan Erdoğan, BRICS üyelerinden olan Brezilyanın Dışişleri Bakanı Mauro Vieirayı kabul etti. Erdoğan daha sonrasında BM Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Genel Komiseri PhilVieiraippe Lazzarini ile görüştü. Öte yandan Bakan Vieira, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.