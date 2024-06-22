Diyarbakırın Çınar ile Mardinin Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 12 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı yangının Z raporunu açıkladı. Bakan yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakırda 8 bin 100 dönüm arazinin Mardinde ise 7 bin dönüm arazinin yangından etkilendiğini bildirdi. 556 küçükbaş hayvanın telef olduğunu dile getiren Karaloğlu, İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etti. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız dedi.