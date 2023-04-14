Siyaseti dizayn eden Turgay Cinerin Habertürkü 7li koalisyona destek yayınlarını sürdürüyor. Bu kapsamda CHP listelerinden Çankayada seçime girecek olan Sadullah Ergine aklama yayını yapıldı. Ergin, Çankaya teklifinin CHPden geldiğinin altını çizdi ve kendisini eleştirenlere aba altından sopa gösterdi. 7li koalisyondaki at pazarlıklarını da itiraf eden Ergin, CHPden 300ü yakalamak için işbirliği yapmamız gerekiyor teklifi geldi dedi. Öte yandan Sadullah Ergin, Pensilvanyadaki iblis Fetullah Gülen ile görüştüğünü de itiraf etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.