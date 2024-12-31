Çin destekli bilgisayar korsanları, ABD Hazine Bakanlığına sızarak belgeler çaldı. Hackerlar, bir siber güvenlik sağlayıcısının anahtarına erişim sağlayarak Hazinenin iş istasyonlarına uzaktan erişim sağladı. Saldırının ardından Bakanlık, FBI ve CISA ile işbirliği yaparak güvenlik açıklarını değerlendiriyor. Olayın Çin destekli bir İleri Sürekli Tehdit APT aktörüne ait olduğu düşünülüyor. Hazine sözcüsü yaptığı açıklamada, sistemlerine yönelik tehditlere karşı önlemleri artırmaya devam edeceğini belirtti.