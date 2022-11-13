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7/24 Dinle Takvim Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman: Benim inancımı kim sorgulayabilir? / 12.11.22
Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman: Benim inancımı kim sorgulayabilir? / 12.11.22

Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman: Benim inancımı kim sorgulayabilir? / 12.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çirkin savaş! Kılıçdaroğlu'ndan adaylığına set çekip 'Alevilik' kartı açan İYİ Parti'ye bombardıman: Benim inancımı kim sorgulayabilir? / 12.11.22

Takvim 02:35
02

Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor / 07.11.22

Takvim 01:06
03

Galatasaray’da Depay sesleri! Cimbom, Hollandalı dünya yıldızını getirebilir / 10.11.22

Takvim 00:56
04

Rus basınından bomba iddia: Galatasaray Mateo Cassierra'ya kancayı taktı / 02.11.22

Takvim 01:49
05

Türkiye hepsini tek tek getirdi! İşte iadesi yapılan suçlular / 13.11.22

Takvim 02:07
06

Adaylığa göz koyan Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıç-Kaftan oyunu! / 13.11.22

Takvim 00:34
07

Otomobil piyasasını hareketlendirecek karar: Matrah düzenlemesi geliyor! Ne zaman yürürlüğe girecek? Fiyatları nasıl değiştirecek? / 12.11.22

Takvim 01:29
08

Köşeye sıkışan PKK dağılıyor: Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim oldukları anlar görüntülendi / 12.11.22

Takvim 00:51
09

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Londra ve temiz para' tepkisi: Bu kadar enayi mi var? / 12.11.22

Takvim 01:58
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