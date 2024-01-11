ABDnin New York eyaletinde Yahudilerin yoğun olarak kullandığı Chabad-Lubavitch World Headquarters adlı sinagogda gizli tüneller tespit edildi. Gizli tünellerde bulunan yatakların üzerinde kan izlerine rastlandı. Ayrıca tünellerin birinde bebek puseti de bulundu. Skandal görüntüler tünellerde, Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor? sorusunu akıllara getirirken tüm dünyayı sarsan bir olay daha patlak verdi. Moskovada bulunan bir sinagogta da tıpkı New Yorktaki sinagogun altına inşa edilen gizemli bir tünel bulundu. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiyede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından EGM harekete geçsin, Türkiyedeki sinagoglar araştırılsın yorumları yapıldı.