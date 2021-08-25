Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır ailelerinden Ankara'da HDP'ye siyah çelenk / 25.08.21

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Diyarbakır'da, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı için 723 gündür evlat nöbeti tutan aileler, HDP'nin Ankara'daki Genel Merkez binasının önüne üzerinde 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz’ yazılı siyah çelenk bıraktı. Aileler, çelengi bıraktıktan sonra "Kahrolsun HDP, işbirlikçi PKK" sloganları attı. PKK tarafından dağa kaçırılan Yusuf Bektaş'ın babası Celil Bektaş, "Oğlum 2019 yılında HDP tarafından dağa kaçırıldı. Oğlumun montu ve kimliği gençlik kolları binasında çıktı. Aynı zamanda HDP bunu kabullendi." dedi.