CHPli İBBye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongunun eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongunun gözaltına alındığı sırada evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.CHPli İBBye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongunun eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongunun gözaltına alındığı sırada evinde yapılan arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, evden herhangi bir kumbara içerisinden para alınmadığı ve bu tür iddiaların asılsız olduğu tutanakta tespit edildi.