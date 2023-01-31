Daha evvel hükümetin KYK burs/kredi düzenlemesi, ÖTV ödemeleri, sosyal konut projeleri ve EYT adımını sahiplenmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun çökme siyaseti hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu bu kez de Evlerde kullanılan doğal gazın birim fiyatını hemen indirin paylaşımını yaparak hükümeti hedef aldı. Ancak bu paylaşımın Bakan Dönmezin elektrikte ve doğal gazda indirimlerin devam edeceğini söylemesinin ardından yapılması manidar bir detay olarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Böylelikle Kılıçdaroğlunun sistematik hale getirdiği Biz söyledik, hükümet yaptı algısı bir kez daha elinde patladı.