Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul polisinin yürüttüğü operayon sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 55 kişinin 4.5 milyar liralık mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Liderliğini, Hakan Reisin yaptığı şüphelilerden 18i tutuklandı, 22si ise adli kontrolle serbest kaldı. TAKVİMin ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasarayda top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijderin de Comancheronun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.