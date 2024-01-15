CHPli belediyelerde hizmet ve altyapı yetersizlikleri bitmek bilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine ABB bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin ASKİ, Keçiörene bağlı İncirli Mahallesinden geçen Barışyolu Caddesinin yetersiz altyapısı nedeniyle selde 20 yaşındaki Busenur Doğanayın hayatını kaybetmesinin ardından Ağustos ayında başlattığı altyapı çalışmasını hala sona erdiremedi. Yolun 200 metrelik bölümündeki çalışmanın bitirilmemesi ise cadde üzerinde ikamet eden ve işyeri sahibi vatandaşları mağdur ediyor.