Cübbeli Ahmet'ten imam hatip düşmanlığı: CHP, HDP ve FETÖ ile ağız birliği yaptı! ÖNDER'den açıklama geldi: Suni tartışmanın tarafı olmayacağız / 23.09.21

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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı bir televizyon kanalında imam hatip karşıtı açıklamalarda bulunarak CHP, HDP ve FETÖ ile ortak noktada buluştu. Eleştirinin dozunu kaçıran Ünlü, "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz liselere gönderin." diyerek vatandaşların tepkisi çekti. Öte yandan Ünlü'nün imam hatip okullarıyla ilgili açıklamasına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da tepki geldi. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet'in açıklamalarını düzeltmesini istedi ve Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet etti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ise yaptığı açıklamada olumsuz bireysel örneklere dayanarak tüm camianın itham edilmesinin haksızlık olduğunu suni tartışmaya taraf olmayacaklarını belirtti.