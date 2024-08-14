Eskişehir’de yaşanan olayda, sanal dünyanın tehlikeli etkisi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bilgisayar oyunu karakteri gibi giyinerek maske ve çelik yelekle sokağa çıkan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, Tepebaşı Camii avlusunda 5 kişiyi yaraladı. Saldırının ardından gözaltına alınan Küçükyetim çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız. dedi.