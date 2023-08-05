Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2024 yerel seçimlerle ilgili olarak Başkan Erdoğan, Türkiyeyi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden zaferle çıkacağız. dedi. Rusya Devlet Başkanı Putinin Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz netleşmediğini dile getiren Erdoğan, İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyorlar. Bu çerçevede ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşir ifadelerini kullandı.