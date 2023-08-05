×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Seçimlerden zaferle çıkacağız" / 05.08.23

Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Seçimlerden zaferle çıkacağız" / 05.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Seçimlerden zaferle çıkacağız" / 05.08.23

Takvim 00:00
02

Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun yine devrede! Mustafa Sarıgül'e sosyal medyadan ayar: Hangi sıfat ve hadle... / 04.08.23

Takvim 04:29
03

CHP paramparça! Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin: Herkesin morali çok bozuk, mahalle seçimleri kötü gidiyor / 05.08.23

Takvim 01:54
04

Emeklilik kolaylaşıyor

Takvim 02:33
05

Diyanet’ten Cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı! / 05.08.23

Takvim 02:21
06

İYİ Parti'de istifa depremi! 14 isim birden istifa etti / 05.08.23

Takvim 01:36
07

TPAO yurt içi günlük petrol üretiminde rekor kırdı: 75 bin 52 varil!

Takvim 02:52
08

PSG'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber! / 04.08.23

Takvim 01:45
09

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! İşte favori / 04.08.23

Takvim 00:38
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı