Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Altınok, En doğru çözüm toplu ulaşım araçları ve metrodur. 31 Martta bütün emekliler, 18 yaş ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak ifadelerini kullandı. Öte yandan CHPli Yavaşı çok sert eleştiren Altınok, . Türkiyeyi bölmek isteyenlerle vatanseverim diyenler yanyana gelemez. Ankara bir 5 yıl daha Yavaşla gidemez. Bu şehre yazık ve günah olur. Ankara vatan hainleriyle kol kola olanlarla gidemez. Ankaranın parası PKK sitelerine gidiyor. Bunlar resmi kayıt. Ankaranın layık olduğu hizmetlerle buluşma zamanı geldi dedi.