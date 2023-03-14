Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Cumhur İttifakının genişlemesiyle ilgili, Önümüzdeki günlerde belli bir noktaya gelecek ve netleştiğinde de bu işin şekli, nasıl olacağı kamuoyuyla paylaşılacaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek. dedi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, 2018deki Cumhurbaşkanı Seçiminde olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğana destek vereceklerini belirtti.