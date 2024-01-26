Son dakika haberi! Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. Kurum, İstanbulun yıldızı SİZTEM İSTANBUL ile parlayacak dedi. Yeni metro projelerini açıklayan Kurum, iki yakaya yeni tüneller yapacaklarını duyurdu. Kurum, metrobüs hattını Silivriye uzatacaklarını müjdelerken çöküş dönemine giren İSPARKı yeniden ayağa kaldıracaklarını açıkladı. Kurum, İSPARKta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak. ifadelerini kullandı. İstanbulda 1.5 milyon konutun risk altında olduğunu belirten Kurum, 5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz dedi. Gençlere, çocuklara, anne-babalara ücretsiz ulaşım vaatleri veren Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilere her 2 bin TL vereceklerini açıkladı. Takvim.com.tr ekibinden Ahmet Zeren salondan dakika dakika gelişmeleri bildiriyor.