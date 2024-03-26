Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Algı ve bahaneler İstanbulu yordu diyen Kurum, CHPli Ekrem İmamoğluna yüklenerek, Bu yerel seçimde ülke gündemini konuşmayacağız. Muhalefet pişirip pişirip ülke gündemini yerel seçime taşımaya çalışıyor. Vatandaşımız sandığa gittiğinde şöyle bir kıyas yapacak. 5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sosyal medya belediyeciliği yapılmış. Reklama ayrılan bütçe depreme ayrılan bütçenin 2 katı harcanmış. İsrafı bitirdik yazılarını her yere asıyorlar buna da 550 milyon lira harcıyorlar. Sorunlar dağ gibi büyümüş. İstanbulda yaşamak çile olmuş. Onlar balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk ifadelerini kullandı.