Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Son anket durumunu açıklayan Kurum, Asıl anket sahadır. Sahanın coşkusu daha önemli. Biz hep sahadaydık. 31 Mart akşamı kazanacağız. Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhaneye yürüyeceğiz. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz dedi. Öte yandan CHPli Ekrem İmamoğlunun hatırlamıyorum skandalına da değinen Murat Kurum, Vaatlerini gerçekleştirmeyen ve sorulduğunda da hatırlamıyorum diyen bir görüş var. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Bundan sonraki dönemde müdahale etsek de düzeltilmeyebilir ifadelerini kullandı.