Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını Çekmeköyde sürdürdü. Kurum, Bugün İstanbulumuza, İstanbullu kardeşlerimize, Karadenizli hemşerilerimize hizmet etmek için yeni bir yola çıktık. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızı; 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde sizlere, İstanbullu hemşerilerimize sunduk. Bir, Çekmeköyde tüm trafik sorununu bitireceğiz. 1 Nisanda ilk iş olarak; CHPli İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız dedi. Öte yandan gençlere burs müjdesi veren Kurum, ençlerimiz bize geldi ve 7 bin olsun dediler. Biz de bu güzel yavrularımıza tamam dedik. Tabi bizde müjde bitmez. Çekmeköyün gençleri öyle istiyor ama biz 7 bini de; gençlerimiz için az görüyoruz. İstanbulun tüm gençleri duysun.1 Nisandan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız ve her yıl da bu rakamı artıracağız ifadelerini kullandı.