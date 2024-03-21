Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kurum, 1 Nisan sabahı göreve başlayacağız. İstanbulda herkesin oyuna talibiz. İstanbulluların o beklediği hizmeti getireceğiz. Kimse kaybetmeyecek, herkesin arkadaşı, dostu olmaya talibiz. Bu anlayış ile çalışacağız. Herkesin huzurla yaşacağı, mutlu yaşacağı, trafiksiz, deprem korkusu olmadan bir İstanbulu hayal ediyoruz. Çalışacağız. Oy oranımız 44lere geldi. Rakibimizin 42lerde görünüyor. Kararsızlar dağıtılmış hali. Sandıkta daha farklı da bir sonuç olacak. Farkın açılacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.