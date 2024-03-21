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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu / 21.03.24

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu / 21.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu / 21.03.24

Takvim 07:11
02

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Irak'la ortak harekat merkezi kurulacak / 21.03.24

Takvim 06:07
03

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelenmişti! Güzel oyuncu o soruyu duyunca sessizliğe büründü / 21.03.24

Takvim 01:15
04

Kemal Kılıçdaroğlu "para kuleleri" görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı / 21.03.24

Takvim 06:29
05

CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP'li belediyelerle ilişkisi ne? / 21.03.24

Takvim 05:37
06

Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek / 21.03.24

Takvim 06:51
07

Fenerbahçe'nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak! / 21.03.24

Takvim 01:11
08

Katil oğlu ile ABD'ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gidip... / 21.03.24

Takvim 01:47
09

CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş'ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var / 20.03.24

Takvim 06:22
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