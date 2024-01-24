Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmecede muhtarlar ve STK üyeleriyle bir araya geldi. Kurum “İstanbulu mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart Akşamı durduracağız. Bu şehri dipsiz bir uçuruma sürüklemek isteyenlere hep beraber mani olacağız. 31 Martta iftiraları ve iddialarıyla birlikte kendilerini evlerine göndereceğiz dedi. CHPli İBB yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını belirten Kurum, Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz kollarımızı sıvadık mı, Elazığ, Malatya, Adıyamandaki depremzede kardeşlerimiz için sıvarız. ifadelerini kullandı.