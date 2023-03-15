Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başlarken partiler arasındaki temaslar da hız kazandı. Cumhur İttifakı seçime yönelik hamlelerini devam ettirirken flaş gelişmeler yaşanıyor. AK Parti, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülü üzerinde duruluyor. Bu formül ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6lı koalisyona yönelik çıkışıyla tereddüt yaşayan İYİ Parti seçmenini Cumhur İttifakı’na çekilmesi planlanıyor. Öte yandan dikkat çeken bir iddia da kulislerde konuşuyor. Kimlik siyaseti yapılıyor gerekçesiyle HDP’den isitfa ederek SES Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen’in AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyor. İşte detaylar...