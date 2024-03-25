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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul'da zaferin işaret fişeğini attı: "31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor" / 24.03.24

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul'da zaferin işaret fişeğini attı: "31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor" / 24.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul'da zaferin işaret fişeğini attı: "31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor" / 24.03.24

Takvim 06:44
02

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'dan ırkçı sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz / 24.03.24

Takvim 01:36
03

Cumhur'un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! "Anketler biz kazanacağız diyor" / 24.03.24

Takvim 06:42
04

Başkan Erdoğan'dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar / 24.03.24

Takvim 07:14
05

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Ali Cengiz oyunu! Sarıyer'de yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı / 24.03.24

Takvim 03:32
06

AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı'na üye çıktı / 24.03.24

Takvim 03:57
07

Reza Zarrab'tan şok hamle | Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir'in boşanma nedeni bakın neymiş! Meğer gizli aşkı fotoğraf ifşalamış... / 25.03.24

Takvim 03:43
08

Galatasaray'ın 10 numarası Dries Mertens’e şok talip! 2 kulüp pusuda bekliyor... / 25.03.24

Takvim 01:35
09

CHP'de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı / 24.03.24

Takvim 03:31
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