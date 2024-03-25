Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanındaki Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, 31 Martın İstanbulun bayramı olacağını dile getirdi. İstanbulun deprem ve ulaşım sorunlarını çözeceğini net bir şekilde ifade eden Kurum, Bugün İstanbulun değişim iradesi ve kararlı duruşu var ifadelerini kullandı. CHPli Ekrem İmamoğlunun verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğine dikkat çeken Kurum, Onların reklama verdikleri paraları biz, İstanbula harcayacağız. İstanbulun hakkını İstanbula vereceğiz. İstanbulun kaynaklarını yetimin hakkı demeden balya balya dağıttılar dedi. Bu söz, Murat Kurum sözüdür diyen Kurum, İstanbulu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceklerini söyledi.