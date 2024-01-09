Son dakika haberi! Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii’ndeki sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıttı. Milletin zor gününde yanında olduklarını belirten Kurum, Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken, çalışırken, ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırırken, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz ifadelerini kullandı. Eyüpsultanın ardından Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyaret eden Kurum, İstanbul tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. dedi. Daha Üsküdarda A Habere açıklama yapan Murat Kurum, İşimiz İstanbul olacak ifadelerini kullandı.