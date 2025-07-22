Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber canlı yayınında Terörsüz Türkiye sürecinden ekonomideki istikrarlı iyileşmeye kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiyenin terör belasından kurtulmak üzere olduğunu belirten Yılmaz, Silah bırakma aşamalı şekilde devam ediyor. Bu süreç içerisinde devlet kurumlarımızın ilgili çalışmaları ile bu devlet politikasına dönmüş durumda. dedi. Öte yandan Yılmaz, finansal göstergelerin son derece olumlu olduğunun altını çizerek MB rezervlerimiz arttı, KKM oldukça geriledi. ifadelerini kullandı.