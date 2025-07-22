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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki iyileştirmeler... "MB rezervlerimiz arttı KKM oldukça geriledi" / 22.07.25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki iyileştirmeler... "MB rezervlerimiz arttı KKM oldukça geriledi" / 22.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki iyileştirmeler... "MB rezervlerimiz arttı KKM oldukça geriledi" / 22.07.25

Takvim 06:30
02

Havuz keyfi hastanede bitmesin: 8 önemli kural / 22.07.25

Takvim 03:12
03

CHP’li Şarköy’de denize lağım akıyor! Vatandaş isyan etti: “Belediye hiçbir şey yapmıyor” / 22.07.25

Takvim 02:31
04

Türkiye'de masa 3. kez kuruluyor! Rusya ve Ukrayna İstanbul'da masaya oturacak: Tarih belli oldu | Ateşkes kararı çıkacak mı? / 22.07.25

Takvim 02:43
05

Kanarya ikinci maçında da galip! Uniao De Leiria - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU / 21.07.25

Takvim 00:31
06

Terörsüz Türkiye çalışmaları tam gaz! MİT Başkanı İbrahim Kalın siyasi partileri ziyaret edecek / 21.07.25

Takvim 00:35
07

Soykırımcı inim inim kıvrandı! Katil Netanyahu zehirlendi / 21.07.25

Takvim 00:50
08

Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar! "KKTC ile diplomatik-siyasi-ekonomik ilişki kurulmalı" / 21.07.25

Takvim 06:34
09

Erden Timur’un süperyatı Monte Carlo Bodrum’da kayalıklara oturdu! Kazanın bedeli dudak uçuklattı / 21.07.25

Takvim 03:39
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