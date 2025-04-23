Turkuvaz Medyanın Ankara Bürosunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHPnin söylemlerinin ve sokak siyasetine yönelmesinin finans çevrelerinde güvenlik endişesi yarattığını vurguladı. Yılmaz, Son dönemde CHPnin insanımızı kışkırtıcı yaklaşımları var. CHP insanları sokağa çağırdı, buna marjinal gruplar da dahil oldu. Gezi benzeri olaylar başlayacak, Türkiye kargaşaya girecek diye bir hava pompalandı. Bir miktar uluslararası sermayenin dışarıya gitmesine neden olan mesele, güvenlikle ilgili, ekonomik politikalarla değil ifadesini kullandı.