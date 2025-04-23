Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ilk konserini verecek. Başkan Erdoğanın izleyeceği konser hazırlıklarına devam eden korodaki çocuklar büyük bir heyecan yaşarken projenin Cumhurbaşkanlığı, 4 bakanlık ve birçok kurumun ortak çalışmasının bir sonucu olduğu bildirildi. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, hedeflerinin Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği ezgilerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.