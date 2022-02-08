Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'de önemli açıklamalar: Erdoğan'ın 2023 adaylığı, elektrik faturaları... / 07.02.22

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarının konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kalın muhalefetin, Başkan Erdoğanın 2023 adaylığı için ortaya attığı asılsız iddialara yanıt verdi. Cumhurbaşkanımızın 2023te aday olmasında hukuki bir engel yok. ifadelerini kullanan Kalın koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Erdoğanın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. dedi. Elektrik faturalarıyla ilgili açıklamada bulunan İbrahim Kalın, Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullandı.