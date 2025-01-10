İmralıdan gelen Çağrı yapmaya hazırım mesajı, DEM Partinin Meclisteki temasları, Terörsüz Türkiye girişimleri... Ankara bugün sürpriz bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi ziyaret etti. Bahçelinin konutundaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan son olarak Biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz diyerek net bir mesaj vermişti. Peki, süreç nasıl şekillenecek? Tarihi zirvenin perde arkası Takvim.com.trde...