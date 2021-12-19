Cumhuriyet gazetesinin 'ASELSAN Katar'a satıldı' yalanı ucuz çakallık! / 19.12.21

CHP’nin yalan yayma organı Cumhuriyet gazetesini son algı operasyonu ASELSAN üzerinden gerçekleşti. Söz konusu gazete, ASELSAN’ın Katar’a satıldığını iddia eden bir haber yayınlandı. Skandalın ardından ASELSAN Genel Müdürü iftirayı yalanlayarak hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok da Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi. Altınok, “Adını Cumhuriyetten alan 100 yıllık bir gazete niçin böyle ucuz çakallıklara başvurur?” ifadelerini kullandı.