Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki kirli ittifakı CHP'li Tanju Özcan deşifre etti / 14.03.22

Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki kirli ittifak CHPli Bolu Belediyesi Başkanı tanju Özcan tarafından deşifre edildi. Bolu Belediyesinde geçtiğimiz günlerde bir kadın çalışanın işine son verilmişti. İşine son verilen personelle ilgili Özcana HDPli 2 vekil ve yönetici tarafından suçlamalar getirilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Özcan Ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim diyerek CHP ile HDP ittifakını gözler önüne serdi.