CHPli Manavgat Belediyesinden baklava kutusu skandalı sonrası Şilede de rüşvete suçüstü yapıldı. Şile Belediyesinin hukuk danışmanı olan bir şahıs, bir iş adamından yapı ruhsatı karşılığında belediye görevlileri adına 20 bin € para ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Rüşvetin belediye başkanı, başkan yardımcısı, belediye imar müdürü, belediye ruhsat müdürü, belediye saha şefi sorumlusu adına alındığına yönelik deliller elde edildi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 7-8 Milyon ₺ olan Dolar, Euro, Sterlin, Altın vb. ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Kabadayının arasında olduğu 5 şüpheli tutuklandı