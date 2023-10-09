Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılan ilk kilise olma özelliğini taşıyan, 2019da temeli atılan İstanbuldaki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katıldığı törenle açıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Bu hoşgörü tablosunu çok anlamlı buluyorum. Türkiye farklı kültürleri asırlar boyunca barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir. Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Kimliğine bakılmaksızın zalimin karşısında mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir dedi. Öte yandan Filistin-İsrail arasındaki gerilime ilişkin de önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Bugün bölgemizdeki sorunların temelinde Filistin meselesi bulunuyor. Mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır. Haremi Şerefe olan saldırılar artmaktadır. Biz hakkı hakikati, doğruyu söylemekten çekinmiyoruz ifadelerini kullandı.