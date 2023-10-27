Katil İsrailin Gazze Şeridine yönelik yoğun saldırıları, 21inci gününde de devam etti. Sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, gece boyunca hava, kara ve denizden Gazzeyi vurdu. İsrail ordusu Gazze’ye yeni bir nokta operasyonu düzenlediğini duyurdu. İsraile adeta koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden ise insanlık dışı bir açıklamaya imza attı. Bölgede 2 bin 700ün üzerinde çocuğun öldüğü hatırlatılan Biden bu açıklamaları inandırıcı bulmadığını belirtti. Bidenın bu sözlerine dünyadan tepki yağdı. Gazzeye yönelik kara saldırısı beklenirken, İsrail ordusunun, Hamasın örümcek ağına benzetilen yeraltı tünelleri ile nasıl başa çıkacağı merak konusu.İngiliz medyası, Hamasın tünellerine karşı gizli silah olarak Sünger Bombası kullanacağını duyurdu.Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder Orta Doğu’ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı.