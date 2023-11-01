Twitterda sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu için meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüzün mesleğine iade edilmesi gerektiğini belirten Danıştay kararı gündeme bomba gibi düştü. Skandal karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Yargılandığı mahkemede hakaret suçundan da ceza alan Gündüze Danıştay 5. Dairesi eylemlerinin hakimlik ve savcılık mesleğinin şerefini, onuru ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte olmadığını belirterek göreve iade edilmesi kararına HSK tarafından itiraz edileceği öğrenildi. HSK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi sonrasında son kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verileceği öğrenildi.