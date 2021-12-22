Danıştay'dan milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme ikramiyesi kararı! / 22.12.21

Son dakika haberine göre Danıştay 12. Dairesi, üye sayısı bağlı bulunduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının yüzde 1inden az olan sendikalara üye olan kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını engelleyen sözleşme maddesinin yürütmesini durdurdu. Kararla üye sayısına bakılmaksızın sendika üyesi olan tüm kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasının önü açıldı. Kararı değerlendiren Avukat Yüksel Evci, verilen yürütmenin durdurulması kararının hukuken isabetli ve çok önemli bir karar olduğunu dile getirdi. Evci, verilen kararın sendika üyesi olan bütün memurların toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmasını sağladığını belirterek, tüm kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.