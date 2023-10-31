Son dakika haberi! Bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargılandığı davada hakaret suçundan ceza alan HOHMUSTESARI isimli hesabın kullanıcısı eski savcı, Danıştay 5. Dairesine meslekten çıkarma cezasının iptali ve parasal haklarının enflasyon farkıyla ödenmesi talebiyle dava açtı. Danıştay ise davayla ilgili skandal karara imza attı. 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ile üyeler Musa Albayrak, Cevdet Malkoç, Gündüzün eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydetti.