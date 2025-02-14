Bir darbe sonrası kurulan, her fırsatta milli iradenin karşısında yer alan TÜSİADın yine vesayet özlemi pekişti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğluna, tutuklanan Ümit Özdağa, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barıma, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaşa arka çıktı. Hükümete ve yargıya parmak sallayan TÜSİADa ilk desteğin CHPden gelmesi şaşırtmadı.