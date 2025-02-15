Kuruluşundan bu yana uluslararası güç merkezleriyle birlikte hareket eden TÜSİAD, 12 Eylülde ve 28 Şubatta sahnedeydi. Adı hep darbelerle anılan CHPnin arka bahçesi olarak nitelendirilen TÜSİAD Gezi kalkışmasında da 17-25 Aralık darbe girişiminde de bağımsız bir Türkiye hedefinin karşısında yer aldı. Türkiyenin prangalarından kurtulmasını istemeyen küresel güçler CHPnin sokak çağrıları yaptığı, Ankaranın terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaştığı günlerde TÜSİADı yine devreye soktu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, TÜSİADın CHP ile birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek, Bu eski vesayet yapısını tekrardan hayata geçirmeyi amaçlıyorlar. dedi. İşte zenginler kulübünün açıklamasının arkasında yatan gerçek ve arşivden çıkan TÜSİADın kirli geçmişi.