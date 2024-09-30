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Darphane'ye 'İsrail' iftirası! Resmi açıklama geldi... UTTS ekipman temin işi İstanbul merkezli yerli firmada / 29.09.24

Darphane'ye 'İsrail' iftirası! Resmi açıklama geldi... UTTS ekipman temin işi İstanbul merkezli yerli firmada / 29.09.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Darphane'ye 'İsrail' iftirası! Resmi açıklama geldi... UTTS ekipman temin işi İstanbul merkezli yerli firmada / 29.09.24

Takvim 02:43
02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyardı! Kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere ceza! GİB'e ihbar edin

Takvim 04:16
03

Fırtına'dan bu sezon ilk! Trabzonspor Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 yendi / 29.09.24

Takvim 05:04
04

Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: "Bu sadece tesis değil vizyon projesidir" / 29.09.24

Takvim 07:00
05

Başkan Erdoğan'ın birlik mesajı süreci hızlandırdı! LGBT terörüne karşı yeni eylem planı: Bakanlıklardan iş birliği / 29.09.24

Takvim 04:12
06

İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı ABD ve İsrail'e sattı mı? İsrail'in Nasrallah suikastı sonrası Şiiler İran'dan ayrılıyor! / 29.09.24

Takvim 06:53
07

Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı? / 29.09.24

Takvim 01:40
08

CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Soykırımcı İsrail ordusundan Şam ve Yemen'e hava saldırısı / 30.09.24

Takvim 00:48
09

Antalya'da hata yapmadı! Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 yendi / 29.09.24

Takvim 03:13
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