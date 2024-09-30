kökü dışarıda olan şer odakları Türkiyeye yönelik İsrail iftiralarını sürdürüyor. Defalarca yalanlanan Ticaret devam ediyor yalanına şimdi de Darphane İsrailli firmalarla çalışıyor yalanı eklendi. Türkiyenin terör devleti İsraile karşı güçlü ve sağlam tavrını gölgelemek isteyen sistematik dezenformasyon sonrası Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden resmi açıklama geldi. Darphane, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisinde bulunan yerli bir firmaya verildiğini duyurdu.