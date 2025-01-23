Boludaki yangın faciasının altından CHPnin ihmal sarmalı çıktı. Tanju Özcan Yetki alanımız değil yalanına sarılsa da gerçekler belgelerler ortaya saçıldı. CHPli Bolu Belediyesinin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği tespit edildi. Faciadan 19 gün önce ise Bolu Belediyesinin yanan otelin restoranını denetleyip Yönetmeliğe uygun raporu verdiği tespit edildi. İlgili raporda CHPli Tanju Özcanın dayısının oğlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülenerin imzası bulunuyor. Bu durum Dayı oğlu belediyeciliği 79 cana mal oldu dedirtti.