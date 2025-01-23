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"Dayı oğlu" belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP'li Bolu Belediyesi'nden yanan otele "Yönetmeliğe Uygun" raporu: İşte skandalın belgesi / 23.01.25

"Dayı oğlu" belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP'li Bolu Belediyesi'nden yanan otele "Yönetmeliğe Uygun" raporu: İşte skandalın belgesi / 23.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

"Dayı oğlu" belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP'li Bolu Belediyesi'nden yanan otele "Yönetmeliğe Uygun" raporu: İşte skandalın belgesi / 23.01.25

Takvim 04:16
02

Google’dan İsrail’e soykırım için yapay zeka desteği: Yeni belgeler ortaya çıktı / 23.01.25

Takvim 03:18
03

CANLI | Batı Şeria'da neler oluyor? Yerleşimciler maskelerle saldırdı: İsrail ordusu Cenin'e ilerliyor / 23.01.25

Takvim 00:29
04

Galatasaray'a transfer çalımı: Fenerbahçe Milan Skriniar'ı açıkladı! Yıldız oyuncu İstanbul'da / 23.01.25

Takvim 01:59
05

Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı / 23.01.25

Takvim 03:42
06

Kandil ipe un seriyor! İkinci İmralı arifesinde elebaşı Duran Kalkan "Öcalan'ı takmayız" dedi: "PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu" / 23.01.25

Takvim 03:37
07

DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'ya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesi / 23.01.25

Takvim 06:50
08

Başkan Erdoğan'dan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: "Yüreğimiz yandı" / 23.01.25

Takvim 05:16
09

Beşiktaş'ım "OLE"Y! Beşiktaş Athletic Bilbao 4-1 | MAÇ SONUCU / 23.01.25

Takvim 05:02
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